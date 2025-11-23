Svizzera dovrebbe riconoscere Palestina come Stato, sondaggio

Keystone-SDA

Oltre la metà della popolazione svizzera è favorevole al riconoscimento della Palestina come Stato. Secondo un sondaggio condotto dall'istituto di ricerca Sotomo, il 57% degli intervistati ha risposto sì o piuttosto sì a una domanda in tal senso.

(Keystone-ATS) Un terzo circa si è opposto e il 10% si è dichiarato indeciso.

Una maggioranza favorevole alla richiesta è emersa in tutte le fasce d’età, livelli di istruzione, regioni linguistiche e sesso. Per quanto riguarda l’appartenenza politica, i Verdi e il PS si sono espressi maggiormente a favore del riconoscimento della Palestina quale Stato. Il consenso più basso è stato registrato nell’UDC.

Stando al sondaggio, anche l’accoglienza di 20 bambini feriti provenienti dalla Striscia di Gaza ha ottenuto il consenso della maggioranza della popolazione. Il 65% degli intervistati ha risposto sì o piuttosto sì. Anche in questo caso la maggioranza era presente in tutte le fasce di età, livelli di istruzione e regioni linguistiche.

L’atteggiamento negativo di alcuni Cantoni, come Zurigo, è stato accolto con incomprensione dalla maggioranza, anche se in misura minore rispetto all’accoglienza dei bambini feriti in generale. Complessivamente, il 52% degli intervistati ha dichiarato di non comprendere l’atteggiamento negativo. In Romandia l’incomprensione era più forte che nella Svizzera tedesca, dove il 50% non comprendeva o piuttosto non comprendeva l’atteggiamento dei Cantoni.

Il sondaggio è stato condotto online tra il 7 e il 20 novembre in tutte le regioni del Paese. Dopo la verifica e il controllo dei dati, secondo l’istituto di ricerca è stato possibile utilizzare le informazioni fornite da 2’088 persone. Il margine di errore statistico è pari a +/-2,2 punti percentuali. La notizia è stata anticipata oggi dal domenicale “NZZ am Sonntag”.