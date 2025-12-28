The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Svizzera espelle un criminale afgano, altri dovrebbero seguire

Keystone-SDA

A metà dicembre la Svizzera è riuscita a espellere verso Kabul un criminale afgano, ha indicato la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) confermando una notizia pubblicata oggi dal SonntagsBlick.

(Keystone-ATS) Dopo un tentativo di rimpatrio fallito lo scorso anno i negoziati di Berna con il governo talebano sembrano quindi dare i loro frutti.

La Svizzera vorrebbe allontanare venti afghani condannati con sentenza definitiva: ma le espulsioni sono difficili, poiché la Confederazione non intrattiene relazioni ufficiali con l’Afghanistan.

Circa un anno fa un tentativo di consegna non era andato in porto: già atterrato a Kabul, l’uomo in questione era dovuto tornare in Svizzera. Per questo motivo in agosto la SEM ha invitato i rappresentanti del governo talebano non ufficiale all’aeroporto di Ginevra per negoziare le future espulsioni. Stando ai funzionari bernesi sono ora in corso i preparativi per ulteriori allontanamenti.

