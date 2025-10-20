Svizzera-Francia: esercitazioni congiunte nei Grigioni e in Vallese

In ottobre e novembre, alcune formazioni di blindati e d'artiglieria svizzere e francesi si alleneranno nuovamente insieme in Svizzera, più precisamente sulle piazze di tiro di Hinterrhein (GR) e del Sempione (VS).

1 minuto

(Keystone-ATS) Il primo allenamento di questo genere con truppe francesi si è svolto nel maggio scorso, rammenta una nota odierna del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

A Hinterrhein i militari del Quinto reggimento di dragoni francese potranno esercitarsi nel tiro di combattimento con i carri armati Leclerc a fianco del battaglione meccanizzato 17 svizzero. Al Sempione i militari dell’Esagono del 40esimo reggimento d’artiglieria e del 93esimo d’artiglieria di montagna si alleneranno con il gruppo d’artiglieria 1 elvetico.

Nell’ambito di tali attività sono previsti spostamenti di truppa e di veicoli militari francesi sul territorio. Questi spostamenti saranno effettuati su strade e ferrovia sotto la scorta della polizia militare. In particolare, il 21 ottobre 2025 l’autostrada A13 tra Domat-Ems (GR) e Hinterrhein verrà chiusa al traffico dalle ore 19.00 alle 23.30.