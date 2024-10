Svizzera invia macchinari e pompe idriche in Ucraina

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) La protezione civile ucraina riceverà dalla Svizzera macchinari e attrezzature antincendio messi a disposizione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) per un valore di 5,6 milioni di franchi.

Il trasporto su rotaia, scelto per attutire l’impatto ambientale, verrà organizzato dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), precisa una nota odierna del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Con l’intensificarsi della guerra, l’entità della distruzione in Ucraina continua ad aggravarsi. Molti siti – case, scuole, ospedali, strade e altre infrastrutture civili – colpiti dai bombardamenti sono interamente crollati e i detriti ostruiscono le vie di collegamento impedendo il transito dei veicoli di soccorso.

L’ultima fornitura di questo genere di materiale risale all’ottobre del 2022. Dall’inizio della guerra, la DSC – in collaborazione con il DDPS – ha inviato in Ucraina quasi 1200 tonnellate di aiuti, che sono parte dell’impegno preso dalla Svizzera nei confronti di questo Paese, per un totale di 477 milioni di franchi dal febbraio del 2022.