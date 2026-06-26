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Svizzera nella morsa del caldo: a Basilea sfiorati i 39 gradi

Keystone-SDA

Anche oggi in Svizzera è stata una giornata torrida: a Basilea/Binningen sono stati registrati 38,8 gradi poco prima delle 15.00: si tratta di un record non solo per il mese di giugno ma anche assoluto per questa stazione di misurazione, indica MeteoSvizzera.

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1 minuto

(Keystone-ATS) Il precedente primato a Basilea Binnigen era di 38,6 gradi e risaliva al 2003, precisa MeteoSvizzera.

Temperature particolarmente elevate sono state segnalate oggi a Buchs (AG) – 37,8 gradi – a Gösgen (SO) – 37,5 – e a Würenlingen (AG) – 37,3. Inoltre la notte scorsa è stata per la Svizzera un’altra notte tropicale: a St. Chrischona, nei pressi di Basilea, poco dopo mezzanotte il termometro segnava ancora 29,8 gradi.

E non meglio sarà domani con temperature previste comprese tra i 38 e i 39 gradi in particolare nel nord della Svizzera e a Ginevra, avverte l’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) sul blog.

A Basilea non è esclusa una temperatura di 40 gradi. Se così dovesse essere, sarebbe la prima volta che un tale valore verrebbe registrato a nord delle Alpi. La temperatura più alta mai registrata in Svizzera è stata di 41,5 gradi a Grono (GR) l’11 agosto 2003. La canicola dovrebbe terminare lunedì.

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