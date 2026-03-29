Svizzera orientale: rubate auto di lusso in diversi furti

Keystone-SDA

Ladri d'auto in azione nella notte nei cantoni di San Gallo e Turgovia. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, sono state rubate vetture di lusso e targhe per un valore totale di oltre 1,5 milioni di franchi. Tre persone sono finite in manette.

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(Keystone-ATS) Vari furti sono stati segnalati a Engwilen, Matzingen, Wäldi e Hagenwil, riferisce in un comunicato la polizia turgoviese. Verso le 6.30, durante un controllo a Frauenfeld, una donna di 31 anni e due uomini di 24 e 43, tutti francesi, sono stati arrestati in relazione ai fatti.

Da ulteriori accertamenti è emerso che i veicoli in loro possesso erano stati rubati a Engwilen e a Muolen (SG), in un colpo simile. In quest’ultimo comune, informa la polizia sangallese in una nota, verso le 02.30 i ladri si sono introdotti con la forza in una concessionaria, impossessandosi delle chiavi di due auto dal valore di 200’000 franchi.