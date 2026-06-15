Svizzera-Palestina: Rima Hassan incontra parlamentari a Berna

Rima Hassan incontra i parlamentari a Berna. Keystone-SDA

L'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan è giunta oggi a Berna, dove ha incontrato, a Palazzo federale, i parlamentari membri del Gruppo di amicizia Svizzera-Palestina.

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(Keystone-ATS) “Esco molto arricchita da questi scambi, sia sul piano politico sia su quello umano”, ha affermato l’eurodeputata di La France insoumise al termine della visita. La politica è una figura di spicco nella lotta in difesa dei palestinesi. In Francia è oggetto di diverse denunce penali, ma fino ad oggi non ha riportato alcuna condanna.

“Articolare il proprio attivismo a partire dagli spazi di potere significa essere nel posto giusto”, ha aggiunto Hassan. “Le cose devono cambiare all’interno delle istituzioni, che sono ampiamente complici di Israele”.

Anche il consigliere agli Stati Carlo Sommaruga (PS/GE), presidente del Gruppo di amicizia Svizzera-Palestina, si è rallegrato della collaborazione tra parlamentari europei e svizzeri. “Possiamo lavorare insieme per dare voce alla posizione maggioritaria della popolazione, vale a dire: ‘ora basta con quello che sta succedendo a Gaza’, ‘ora basta con quello che succede in Cisgiordania’”, ha dichiarato.

All’incontro era presente anche l’ex sindaco di Ginevra Rémy Pagani, politico di sinistra che ha recentemente partecipato attivamente alla Flottiglia mondiale Sumud (“resilienza” in arabo) per Gaza. L’uomo era stato arrestato in mare assieme a centinaia di altri attivisti tra cui Greta Thunberg: erano stati poi trasferiti in Israele e in seguito espulsi.