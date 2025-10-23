Svizzera stanzia due milioni per aiuto umanitario a Gaza

Keystone-SDA

La Svizzera stanzia due milioni di franchi per gli aiuti umanitari a Gaza, nuovamente possibili dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi il consigliere federale Ignazio Cassis all’indomani del suo incontro con il suo omologo giordano Ayman Safadi avvenuto ieri sera.

Il sostegno, proveniente dal fondo per gli aiuti umanitari d’emergenza, sarà immediato e non deve passare dal Parlamento, ha dichiarato oggi il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Comprende beni umanitari che giungono dalla Svizzera e sarà attuato dall’Unicef.

Gli aiuti più in linea con il piano di pace del presidente statunitense Donald Trump dovrebbero essere sbloccati entro la fine dell’anno, un punto che Cassis ha affrontato ieri con Ayman Safadi.

Il responsabile del DFAE vede due modi per fornire aiuti a lungo termine: un sostegno delle agenzie Onu o una cooperazione bilaterale attraverso altri Paesi della regione.