Svizzeri spendono di più, ma la crescita è moderata

Keystone-SDA

Gli Svizzeri spendono di più, ma il ritmo di crescita rallenta.

1 minuto

(Keystone-ATS) In febbraio l’indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi 2,4 milioni di clienti è salito dello 0,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta del 18esimo incremento consecutivo, ma la progressione è inferiore allo 0,5% di gennaio e sopratutto ai valori registrati in autunno (settembre +1,2%, ottobre +1,6%).

Continuano quindi a mancare nuovi impulsi di crescita, poiché sia la situazione economica che il clima di fiducia dei consumatori vengono valutati come critici, commentano gli specialisti della società finanziaria filiale della Posta. Ciò alimenta ad esempio timori nella popolazione riguardo alla sicurezza del posto di lavoro. In fasi come questa le famiglie tendono solitamente ad agire con maggiore cautela e moderazione per quanto riguarda acquisti aggiuntivi e spese supplementari, sottolineano gli specialisti.