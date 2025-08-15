The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Svizzeri tornano a spendere di più, specie in bellezza e benessere

Gli Svizzeri stanno tornando a spendere con più convinzione: in luglio l'indicatore dei consumi calcolato da PostFinance sulla base dei pagamenti con carte dei suoi clienti è salito dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2024.

(Keystone-ATS) La progressione è tornata a farsi sostenuta, dopo che in giugno aveva mostrato meno dinamismo (+0,4%).

La crescita è stata favorita in particolare dall’aumento della spesa nel settore bellezza e benessere, che ha raggiunto un livello che non si vedeva da quasi due anni, spiega PostFinance in un comunicato odierno. In rialzo è anche il comparto dei beni e delle attività per il tempo libero.

“Data la difficile situazione dei settori orientati all’esportazione, a causa degli elevati dazi doganali statunitensi, la ripresa dell’economia interna arriva proprio al momento giusto per lo sviluppo economico”, commentano gli esperti dell’istituto controllato dalla Posta.

