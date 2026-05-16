Swatch e Audemars Piguet: centinaia di persone in fila

Keystone-SDA

Già da ieri centinaia di persone si sono radunate davanti ai negozi Swatch in Svizzera nella speranza di poter acquistare questa mattina uno dei nuovi orologi "Royal Pop". Una collezione nata dalla collaborazione tra Swatch e Audemars Piguet.

3 minuti

(Keystone-ATS) A Ginevra si sono radunate più di mille persone, ha constatato un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. Si erano distribuite nelle strade circostanti. La polizia era presente per gestire la situazione all’esterno del negozio.

Anche a Bienne (BE), diverse centinaia di persone si sono radunate al “drive-thru” situato vicino alla sede di Swatch. I primi sono arrivati con 24 ore di anticipo, già alle 10:00 di venerdì. “All’inizio eravamo una ventina. La maggior parte è arrivata nelle ultime sei o dieci ore”, ha raccontato uno dei primi arrivati.

“È stata una lunga attesa, è stata dura, faceva freddo. Ma ne vale la pena una volta nella vita”, ha spiegato una giovane donna. Arrivata venerdì alle 22:00, si è detta sollevata di poter tornare a casa.

Da Zurigo a Tokyo

Anche a Zurigo, circa 400 persone hanno fatto la fila davanti al negozio Swatch nelle prime ore del mattino, ha riferito un responsabile del negozio. Di fronte all’afflusso di clienti, il punto vendita ha aperto i battenti prima del previsto.

Lo stesso entusiasmo si è manifestato in altre parti del mondo. A Tokyo, ad esempio, circa 200 appassionati hanno fatto la fila, alcuni fin da giovedì, per ottenere uno di questi orologi, secondo un fotografo dell’agenzia EPA.

Secondo l’ANSA, è stato preso d’assalto anche il negozio Swatch di Firenze, nella centrale via Calzaioli, dove centinaia di fans sono arrivati per accaparrarsi il nuovo modello. Le persone erano già in coda dalle 18:00 di ieri e hanno tenuto il posto nonostante la pioggia battente. Ci sono state persino tensioni con qualche spintone e contatto. La polizia è arrivata sul posto per vigilare sull’ordine pubblico.

La collezione riunisce due “icone”, il Royal Oak di Audemars Piguet e il Pop di Swatch, famoso per i suoi colori e il suo design modulabile negli anni ’80, scrive l’orologiaio di Bienne sul suo sito. Si compone di otto orologi da tasca dai colori vivaci.

È stata messa in vendita oggi in una selezione di negozi con, come nelle precedenti collaborazioni, un limite di acquisto di un orologio a persona, per negozio e al giorno. Il prezzo è fissato tra i 350 e i 375 franchi a seconda del modello, ma gli orologi sono già in vendita a oltre 4000 franchi sui siti di rivendita online, secondo la stampa.