SWI swissinfo.ch riafferma il suo impegno per la qualità e per guadagnarsi la fiducia del lettorato

Il servizio internazionale della Società svizzera di radiotelevisione, SWI swissinfo.ch, ha ottenuto per la seconda volta la prestigiosa certificazione della Journalism Trust Initiative (JTI), ciò che rappresenta una pietra miliare nel suo sforzo di trasparenza e per aumentare la fiducia.

L''iniziativa JTI, introdotta da Reporter senza frontiere nel 2018, è un modo per i media di evidenziare ai lettori e alle lettrici la loro dedizione all'attendibilità, alla trasparenza, all'etica e ai più alti standard di qualità.

Oltre alla ricertificazione JTI, SWI swissinfo.ch ha ottenuto anche un notevole punteggio di qualità di 7,8 punti nello studio annuale sulla qualità dei media condotto dal Centro di ricerca per la Sfera Pubblica e la Società dell'Università di Zurigo, noto in Svizzera come "fög".

"La trasparenza è essenziale quando si parla di qualità e fiducia nel giornalismo, perché non possiamo aspettarci che i lettori e le lettrici si fidino di noi se non spieghiamo cosa facciamo e come lo facciamo", afferma Veronica DeVore, responsabile Audience di SWI swissinfo.ch. "Oggi i media online di tutto il mondo sono in competizione con un numero crescente di attori che diffondono fake news e propaganda, mentre il pubblico si allontana dalla stampa tradizionale per passare alle notizie online. Ciò rende i consumatori di notizie online un bersaglio per coloro che mirano a monetizzare la loro attenzione o a manipolare il loro atteggiamento nei confronti di specifici argomenti, persone o istituzioni".

Un modo per identificare rapidamente le fonti attendibili

Durante la pandemia di coronavirus, le fake news sono proliferate in modo esponenziale. Questo ha rappresentato un'enorme sfida sia per i consumatori di notizie che per i motori di ricerca globali nel distinguere le fonti affidabili da quelle false. Per questo motivo, SWI swissinfo.ch ha inizialmente cercato di acquisire il marchio JTI e si è impegnato per ottenere una nuova certificazione nel 2023.

Per conoscere e rafforzare le misure relative all'affidabilità editoriale, SWI swissinfo.ch ha collaborato anche con l'organizzazione no-profit Trusting News, con sede negli Stati Uniti.

"Dall'agosto 2022 lavoriamo con Trusting News per migliorare la nostra trasparenza e sviluppare tecniche per guadagnare e mantenere la fiducia del nostro lettorato", spiega DeVore. "Queste vanno dal linguaggio dei singoli articoli, come i riquadri che spiegano perché abbiamo scelto di trattare un argomento, alla revisione della nostra pagina 'Chi siamoLink esterno', che ora contiene anche dei video che spiegano come lavoriamo su tutta una serie di temi e di formati".

SWI swissinfo.ch continua a collaborare con Trusting News; i temi attuali includono la ricerca sull'audience e le misure di trasparenza sull'uso dell'intelligenza artificiale.

>> In questo video, Veronica DeVore spiega cosa implica il "certificato JTI":

Voti alti nella classifica della qualità

Il lavoro di SWI swissinfo.ch per migliorare la qualità e la trasparenza sembra aver dato i suoi frutti: l'Annuario della qualità dei media svizzeri dell'Università di Zurigo ha assegnato alla nostra piattaforma, che pubblica in 10 lingue, un punteggio di 7,8 su 10 (0,1 punti in più rispetto al 2022) in termini di qualità nella categoria delle notizie online. Quello ottenuto da SWI swissinfo.ch è il punteggio più alto tra quello assegnati ai media online svizzeri.

"I nostri team sono orgogliosi di questo risultato perché le valutazioni della nostra qualità da parte di terzi indipendenti rafforzano la credibilità di tali risultati e li rendono equiparabili con quelli di media online nazionali e internazionali. È un fattore chiave per costruire e rafforzare la fiducia dei nostri lettori e della nostra comunità", afferma Reto Gysi von Wartburg, responsabile della qualità di SWI swissinfo.ch.

