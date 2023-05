Seduta di redazione a SWI swissinfo.ch. Ester Unterfinger/swissinfo.ch

Far capire la Svizzera all'estero è il compito di SWI swissinfo.ch, la "Voce della libertà" già nota dal 1935 come Radio Svizzera Internazionale. Per il suo modo di contestualizzare e analizzare professionalmente la realtà svizzera nel contesto internazionale e gli eventi internazionali che riguardano la Confederazione, SWI swissinfo.ch riceve il Premio speciale per il giornalismo di qualità.

Il 24 maggio 2023 a Zurigo, la rivista PrivateLink esterno ha assegnato per la ventiduesima volta il "Premio ai media per il giornalismo di qualità". Circa 400 giornalisti e giornaliste hanno partecipato al concorso con candidature individuali o lavori di gruppo. Nella categoria Scienza e Ambiente, il Premio speciale per il giornalismo di qualità è andato a SWI swissinfo.ch.

Secondo la giuria, "Swissinfo offre da molti anni un importante contributo alla promozione della nostra democrazia e alla coesione della nostra società".

La copertura editoriale in dieci lingue di temi di politica, economia, scienza, cultura e società svizzere crea visibilità e comprensione per la Svizzera nel mondo. "Se vuole essere vista e compresa in un mondo globalizzato e digitale, la Confederazione necessita di un'informazione completa su e dalla Svizzera", afferma Larissa M. Bieler, direttrice di SWI swissinfo.ch, a proposito del premio ricevuto mercoledì.

"Arma di potenza leggera"

Il quotidiano elvetico Neue Zürcher Zeitung ha descritto il valore del lavoro complessivo di SWI swissinfo.ch come "un'arma di potenza leggera", nel senso di una visione sistematica e complessiva della Svizzera "che nessun altro media può pretendere di fornire in quel modo".

SWI swissinfo.ch è un'importante fonte di informazioni per gli svizzeri e le svizzere all'estero, rappresentanti diplomatici/che, autorità, istituzioni e attori attivi a livello internazionale in ambito politico, economico e accademico. Nel 2022, il Centro di ricerca sulla sfera pubblica e sulla società dell'Università di Zurigo ha assegnato a SWI swissinfo.ch 7,7 punti per la sua qualità. Per la Svizzera, SWI swissinfo.ch è un megafono efficace, indipendente ed equilibrato, che siede ogni giorno al tavolo internazionale delle discussioni che la riguardano o che concernono la democrazia.

