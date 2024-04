Swiss, niente voli verso Israele fino al 25 aprile

(Keystone-ATS) Lufthansa e le sue controllate Swiss e Austrian Airlines hanno cancellato tutti i prossimi voli per Israele a causa dell’attuale situazione instabile nella regione. Stando alla compagnia elvetica, ciò si protrarrà probabilmente fino al 25 aprile.

Con la soppressione dei collegamenti, a partire da quello previsto oggi per le 12.00 sulla rotta Kloten-Tel Aviv, si intende creare “stabilità, affidabilità e possibilità di pianificazione per i passeggeri e gli equipaggi”, ha comunicato nel pomeriggio Swiss. Lo scopo è insomma evitare annullamenti dell’ultimo minuto con tutti i disagi del caso, come già accaduto nel recente passato.

I viaggiatori interessati saranno contattati dal vettore. Potranno effettuare una nuova prenotazione per una data successiva o in alternativa richiedere il rimborso completo del prezzo del biglietto.

I voli da e per Beirut resteranno sospesi come noto fino al 30 aprile. Swiss continuerà inoltre ad astenersi dall’utilizzare lo spazio aereo iraniano fino alla fine del mese in corso.

Nella notte, lo Stato ebraico ha lanciato un attacco con droni sull’Iran, apparentemente senza provocare danni. Lo scorso fine settimana invece era stato il turno di Teheran usare velivoli privi di pilota e missili contro Israele, una rappresaglia dopo il raid mortale di inizio mese sull’ambasciata iraniana a Damasco.