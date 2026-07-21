Swiss: nuovo CCL per personale di terra, settimana scende a 40 ore

Swiss: nuovo CCL per personale di terra, settimana scende a 40 ore Keystone-SDA

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I dipendenti di Swiss hanno approvato il nuovo contratto collettivo di lavoro (CCL) del personale di terra, frutto di serrate trattative, durate mesi, fra la compagnia e i sindacati.

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(Keystone-ATS) Porterà benefici concreti a partire dal 2027. La riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 42 a 40 ore rappresenta il punto centrale di un’intesa che migliora significativamente le condizioni dei lavoratori.

La convenzione, valida per cinque anni, introduce anche rilevanti miglioramenti economici, riferisce oggi il sindacato del servizio pubblico VPOD. Dal 2028, per il lavoro del sabato è prevista un’indennità di 7,50 franchi all’ora, mentre le già esistenti maggiorazioni per l’impiego domenicale, festivo e notturno saranno incrementate del 20%. La tabella salariale verrà adeguata con un aumento di 200 franchi sia sui minimi che sui massimi, e per il 2027 è garantito un rincaro minimo dello 0,5%.

“Il netto consenso ottenuto dal nuovo CCL è un forte segno di fiducia e dimostra che, insieme ai nostri partner sociali, abbiamo trovato una soluzione equilibrata”, afferma Jens Fehlinger, CEO di Swiss, citato in una nota diffusa dall’azienda. “I nostri collaboratori sono alla base del nostro successo. Sono quindi ancora più lieto che, con il nuovo CCL, miglioriamo importanti condizioni di lavoro, creando così una solida base per continuare a sviluppare con successo Swiss anche in futuro”.

L’accordo è stato ratificato dai sindacati VPOD, SEV-GATA e Società impiegati di commercio, che hanno incluso nella delegazione negoziale diversi membri del personale di terra per garantire che le istanze dei lavoratori fossero rappresentate al meglio. Il contratto avrà durata minima quinquennale e fornirà un quadro di stabilità in un periodo di incertezze per il settore dell’aviazione. Il nuovo CCL andrà a sostituire quello in vigore dal 2018, che era stato prolungato durante la pandemia, per adeguare le condizioni di lavoro alle esigenze attuali della compagnia.