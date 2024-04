Swiss: passeggero aggredisce equipaggio, comandante torna indietro

1 minuto

(Keystone-ATS) Il comandante di un velivolo Airbus di Swiss ha cancellato ieri un volo diretto a Zurigo a causa di un passeggero violento. Secondo la compagnia aerea, c’è stata un’aggressione ai membri dell’equipaggio poco dopo il decollo.

L’aereo è tornato indietro a Newark, nello stato americano del New Jersey. La notizia, diffusa dal sito online del “Blick”, è stata confermata oggi da una portavoce di Swiss all’agenzia di stampa Keystone-ATS, che ha precisato come nell’incidente sia rimasto ferito un membro dell’equipaggio. È stato portato in ospedale per accertamenti.

L’uomo è stato fermato dalla polizia a Newark. La portavoce della compagnia non ha fornito dettagli sui motivi dello sfogo. Il volo è stato successivamente cancellato. A bordo del volo LX19 c’erano 236 passeggeri e 13 membri dell’equipaggio. I viaggiatori hanno potuto raggiungere Zurigo successivamente.