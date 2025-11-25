Swiss: piloti danno la disdetta del CCL, “serve un nuovo inizio”

Keystone-SDA

I piloti di Swiss votano in massa per una svolta nelle relazioni con la direzione: l'85% dei membri dell'associazione di categoria Aeropers (partecipazione al voto: 93%) ha approvato la disdetta del contratto collettivo di lavoro (CCL).

2 minuti

(Keystone-ATS) È stata così aperta la strada a una completa rinegoziazione. Serve un nuovo inizio, con in particolare maggior considerazione, nei piani di lavoro, per le necessità familiari, argomenta il sindacato. La decisione rappresenta un chiaro segnale di insofferenza verso l’attuale intesa, negoziata durante la pandemia di Covid e ancora valida sino alla fine del 2026.

“La risoluzione del CCL avviene entro i termini previsti alla prima scadenza possibile ed è una procedura normale”, afferma Thomas Steffen, membro del comitato direttivo e portavoce di Aeropers, citato in un comunicato. “Il CCL 2023 è stato negoziato sotto la forte influenza della pandemia e si basava sull’idea di attuare miglioramenti durante il periodo di validità. Poiché la direzione di Swiss ha mostrato scarsa volontà di affrontare questi progetti, oggi non siamo più avanti di quanto lo fossimo tre anni fa. È quindi logico che i piloti decidano ora di disdire il CCL”.

Al centro delle rivendicazioni c’è il desiderio di un maggiore controllo sui propri turni di volo. “I nostri membri sentono fortemente l’esigenza di migliorare la loro influenza sul piano di impiego”, sottolinea Steffen. “I piloti devono poter essere presenti al compleanno dei loro figli piccoli”. Urgono insomma cambiamenti. “Attualmente abbiamo un’influenza molto limitata sul nostro piano operativo e questo deve cambiare”, aggiunge l’aviatore attivo sul lungo raggio. “Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una soluzione vantaggiosa per entrambe le parti durante le prossime trattative”.