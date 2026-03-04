The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Swiss: volo speciale dall’Oman a Zurigo

La compagnia aerea Swiss ha pianificato per domani un volo speciale da Mascate a Zurigo. L'Airbus A340 utilizzato per lo scopo volerà oggi appositamente nella capitale dell'Oman.

(Keystone-ATS) Con il collegamento Swiss vuole dare il suo contributo per aiutare le persone che si trovano in una situazione difficile, si legge in un comunicato odierno. Mascate non è fra le destinazioni abituali della compagnia. Il volo dovrebbe atterrare a Zurigo alle 14:00 di domani.

L’azione viene effettuata in maniera coordinata con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), ma si tratta di “un’azione indipendente condotta da Swiss” e non di un’evacuazione sovvenzionata.

A bordo potranno salire i viaggiatori già in possesso di un biglietto Swiss che però non hanno potuto rientrare in Svizzera a causa della complicata situazione in Medio Oriente. Altri viaggiatori che si sono registrati presso il DFAE con luogo di soggiorno Oman riceveranno informazioni relative alla hotline per le prenotazioni.

