Swiss Life, raccolta premi ristagna nel primo trimestre

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Swiss Life ha iniziato il 2024 incassando premi per 7,52 miliardi di franchi. Si tratta di un dato sulla falsariga (-0,2%) di quello ottenuto nei primi tre mesi dell’anno scorso, riferisce oggi la compagnia assicurativa.

Al netto degli influssi valutari, vi è stata una progressione del 2%. Il mercato elvetico ha contribuito con 4,39 miliardi, precisa in un comunicato la società.

Dal canto loro, i proventi da commissioni sono saliti dell’8% nel periodo in rassegna, raggiungendo i 639 milioni. Calcolato in valute locali, l’incremento sarebbe ancora maggiore (+11%). Come suo costume, il gruppo con sede a Zurigo non ha fornito alcuna indicazione sugli utili dopo il primo trimestre.

Il totale dei premi è stato inferiore alle previsioni formulate alla vigilia dagli analisti consultati dall’agenzia finanziaria AWP, che scommettevano su 7,67 miliardi. Gli addetti ai lavori si aspettavano invece proventi da commissioni più bassi (630 milioni) di quelli annunciati.

Stando alla nota, Swiss Life ha cominciato bene il 2024. Il gruppo è sulla buona strada per raggiungere o addirittura superare gli obiettivi che si era prefissato per l’intero esercizio, afferma, citato nel documento inviato alla stampa, il nuovo CEO Matthias Aellig, che da maggio ha sostituito Patrick Frost.