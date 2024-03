Swiss Life: utili 2023 in aumento

(Keystone-ATS) Swiss Life ha chiuso l’esercizio 2023 con un utile netto di 1,11 miliardi di franchi, in crescita dell’8% su un anno. Il dividendo proposto è di 33 franchi per azione, tre in più che in precedenza.

I premi incassati sono aumentati del 3% a 19,8 miliardi, mentre l’utile operativo è salito dell’1% a 1,50 miliardi di franchi, ha annunciato oggi l’assicuratore zurighese in un comunicato presentando per la prima volta i risultati finanziarti annuali in base alla norma contabile IFRS 17/9.

La raccolta premi risulta inferiore ai 20,8 miliardi pronosticati dagli analisti interrogati dall’agenzia AWP, mentre l’utile netto e il dividendo oltrepassando lievemente le attese.

Swiss Life si dice sulla buona strada per raggiungere – o superare – gli obiettivi strategici triennali a fine 2024.