The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swiss Life corregge sensibilmente al ribasso Pil 2026, pesano dazi

Keystone-SDA

Swiss Life corregge sensibilmente al ribasso le sue stime sulla crescita dell'economia svizzera nel 2026, lasciando invece invariate quelle del 2025: a pesare sono i dazi del 39% decisi dal presidente americano Donald Trump, fa sapere la compagnia assicurativa.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Concretamente per l’anno in corso gli esperti dell’istituto prevedono che il prodotto interno lordo (Pil) aumenterà dell’1,2%, come nella stima precedente, mentre nei dodici mesi successivi la progressione sarà dell’1,1%, a fronte del +1,7% ipotizzato finora.

“Consideriamo come dati di fatto gli attuali dazi doganali noti”, affermano gli economisti dell’azienda un tempo nota come Schweizerische Rentenanstalt. Gran parte dell’industria elvetica deve lottare sul mercato americano contro la concorrenza europea o giapponese in condizioni di disparità. “Se la Svizzera dovesse beneficiare di un trattamento meno sfavorevole la previsione dovrà essere nuovamente adeguata”, aggiungono gli esperti.

L’inflazione è pronosticata a una media dello 0,2% nel 2025 e dello 0,5% nel 2026. Secondo Swiss Life, per la Banca nazionale svizzera (BNS) non vi è quindi alcuna necessità di intervenire: il tasso guida dovrebbe di conseguenza rimanere all’attuale livello dello 0,0% anche alla fine dell’anno.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
16 Mi piace
19 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
66 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
11 Mi piace
11 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR