Il produttore svizzero di cioccolato Läderach risente dello scandalo

Dopo lo scandalo che ha coinvolto l'ex patron Jürg Läderach, sempre meno persone in Svizzera comprano il cioccolato prodotto dall'azienda elvetica.

La Pasqua è un periodo importante per le vendite dei produttori di cioccolato svizzeri. Non fa eccezione Läderach. Tuttavia, l’azienda ha subito un calo delle vendite in seguito allo scandalo che ha coinvolto il suo ex patron.

Lo scorso autunno Jürg Läderach, ex dirigente del produttore di cioccolato Läderach di Glarona, è stato collegato a violenze e abusi in una scuola pubblica da lui co-fondata. Sebbene le accuse, che il diretto interessato ha negato, non fossero rivolte all’azienda o all’attuale generazione di manager, la compagnia ne ha risentito.

“In Svizzera abbiamo registrato un calo delle vendite a una singola cifra percentuale”, afferma il CEO del Gruppo Johannes Läderach, figlio maggiore di Jürg. È alla guida dell’azienda dal 2018 e afferma che gli affari internazionali stanno andando bene. Lo scandalo che ha coinvolto l’ex capo dell’azienda non si è riversato all’estero. Gli affari oltreconfine sono riusciti a compensare le perdite in patria e Läderach afferma che, nel complesso, il fatturato dell’azienda di famiglia ha continuato a crescere.

All’estero poche persone sembrano interessate allo scandalo: le vendite fuori dalla Svizzera sono in aumento. KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

Secondo l’esperto di marchi Stefan Vogler, dell’Alta scuola di scienze applicate in economia aziendale di Zurigo, la clientela è diventata più razionale. “Ha capito che c’è una differenza tra il marchio di cioccolato Läderach e Läderach senior.” Tuttavia, secondo Vogler, l’azienda ha probabilmente perso per sempre alcuni dei suoi clienti, anche se si tratta di un piccolo gruppo.

Nel complesso, l’azienda sta andando sorprendentemente bene sei mesi dopo lo scandalo, secondo Vogler. Tuttavia, per lui è chiaro che Läderach non ha bisogno di altra pubblicità negativa. “L’amministratore delegato Johannes Läderach deve ora fare tutto il possibile per garantire che la sua reputazione personale rimanga intatta”, avverte Vogler. Dopotutto, il nome della famiglia è su tutti i prodotti.

La Svizzera resta ancora il mercato più importante per Läderach. Il fatturato generato in patria è in calo rispetto ai mercati di esportazione, ma gli affari nella Confederazione rappresentano ancora circa il 40% del fatturato. Johannes Läderach vede anche un grande potenziale all’estero. Di recente è stata inaugurata la prima filiale in Francia. È stata aperta anche una nuova sede in Malaysia. Lì, quasi nessuno è interessato allo scandalo dello scorso autunno.