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Swiss ridisegna la direzione: il ruolo di CCO viene cancellato

Keystone-SDA

Cambio di strategia ai vertici di Swiss: la compagnia aerea elvetica ha annunciato oggi che la funzione di Chief Commercial Officer (CCO, il responsabile commerciale) verrà eliminata dall'attuale direzione, composta finora da quattro membri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Questa riorganizzazione fa seguito al nuovo assetto del gruppo Lufthansa, annunciato lo scorso autunno, che punta a centralizzare diverse funzioni, ha indicato oggi la società. L’obiettivo è semplificare i processi decisionali e aumentare l’efficienza e la redditività del gruppo, riducendo i doppioni e rafforzando le sinergie tra le varie compagnie.

L’attuale CCO Heike Birlenbach – entrata in carica a inizio 2024 – lascerà l’azienda alla fine di settembre, dopo 36 anni di carriera in seno al gruppo Lufthansa, per dedicarsi a nuove sfide professionali all’esterno del conglomerato. Presso Swiss i temi legati alla cosiddetta esperienza cliente passeranno direttamente sotto la supervisione del CEO Jens Fehlinger.

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