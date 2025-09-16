The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swisscom: COMCO archivia inchiesta su abuso di posizione dominante

Keystone-SDA

La Commissione federale della concorrenza (COMCO) ha archiviato la seconda delle sue due inchieste contro Swisscom per abuso di posizione dominante nel campo della connessione a banda larga per i clienti commerciali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ciò dopo che nel marzo dell’anno scorso il Tribunale federale aveva annullato la prima decisione della COMCO.

Al termine di una prima inchiesta contro Swisscom, a fine 2015 la COMCO era giunta alla conclusione che il gigante blu aveva abusato della sua posizione dominante nell’ambito di un concorso pubblico per la connessione delle sedi postali, ricorda l’autorità in un comunicato diramato oggi. Essa aveva inflitto una sanzione a Swisscom per aver ostacolato la concorrenza e aver imposto dei prezzi eccessivi.

A metà 2020 la COMCO aveva avviato una seconda inchiesta nei confronti di Swisscom in merito alla connessione delle sedi di altre imprese.

Nel marzo 2024 il Tribunale federale (TF) ha annullato la prima decisione della COMCO, stabilendo che Swisscom non aveva abusato della sua posizione dominante sul mercato.

Dal momento che la seconda inchiesta concerne lo stesso comportamento di Swisscom, la COMCO archivia il procedimento pendente, viene spiegato nel comunicato. La decisione della COMCO può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale (TAF).

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
21 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
36 Mi piace
27 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR