Swisscom: dopo aumento tariffe proprie ora forse toccherà a Wingo

Keystone-SDA

Dopo aver aumentato le proprie tariffe Swisscom potrebbe anche ritoccare al rialzo i prezzi di Wingo, la filiale dell'operatore telecom che si rivolge a una clientela più giovane.

1 minuto

(Keystone-ATS) “Un aumento dei prezzi da parte di Wingo non è certo da escludere, ma al momento ci stiamo concentrando sul marchio principale Swisscom”, ha indicato il CEO Christoph Aeschlimann all’agenzia Awp, commentando la situazione in margine alla conferenza stampa sui risultati annuali del gruppo.

Le tariffe più elevate di Swisscom dovrebbero portare all’azienda decine di milioni supplementari: quanto esattamente è ancora difficile dirlo, perché dipenderà dal numero di clienti che volteranno le spalle allo storico operatore. Una parte potrebbe tra l’altro convergere appunto su Wingo. “In estate ne sapremo di più”, ha commentato il dirigente che – è notizia di oggi – ha ottenuto un sensibile aumento di stipendio nel 2025.

Intanto in borsa il titolo Swisscom nel pomeriggio si presenta in ribasso frazionale, mostrandosi meno tonico del resto del mercato. In mattinata si è assistito anche a vistosi cali, frutto secondo gli esperti di realizzi di guadagno per un’azione che ha vissuto un ottimo andamento negli ultimi mesi: dall’inizio di gennaio il valore ha guadagnato il 16% e positive sono anche le performance sull’arco di un anno (+27%) e di un lustro (+44%).