Swisscom: progressione della telefonia mobile, contrazione di quella fissa

22 marzo 2000

Swisscom ha realizzato un utile netto di 2,39 miliardi di franchi lo scorso anno, in rialzo del 53,8 percento rispetto all'esercizio precedente, su un giro d'affari di 11,16 miliardi di franchi ( 6,7 percento).

Il consiglio di amministrazione proporrà il versamento di un dividendo di 15 franchi, contro 11 franchi l'anno passato.



La crescita del fatturato deriva dall'integrazione della debitel, osserva mercoledì l'operatore telecom. Non tenuto conto della società tedesca, integrata nei conti a inizio ottobre, il giro d'affari registra una contrazione del 2,1 percento. La forte progressione raggiunta dalla telefonia mobile non è riuscita a compensare la contrazione della telefonia fissa.



Il consistente incremento dell'utile netto è dovuto a risultati stroaordinari delle consociate e a alla soppressione di fonti di perdite. L'utile operativo segna una flessione del 4 percento a 2,373 miliardi di franchi: il dato non tiene conto dei costi di ristrutturazione, pari a 249 milioni.



Grazie alla vendita di partecipazioni nell'ambito di Unisource e guadagni derivati dalla cessione della quota nella società malese di telefonia mobile DiGi Swisscom Derhad, Swisscom ha registrato utili straordinari pari a 484 milioni di franchi.



A fine esercizio l'organico dell'operatore era pari a 21 777 posti a tempo pieno (-11 percento). Per quanto riguarda l'esercizio corrente, Swisscom prevede una flessione del fatturato sul mercato elvetico, a causa della maggiore concorrenza e della pressione sui prezzi. Complessivamente il giro d'affari segnerà tuttavia un forte rialzo in seguito al primo consolidamento completo di Debitel.



L'utile netto salirà ulteriormente, ma soltanto in base a fattori straordinari, mentre il risultato operativo scenderà al di sotto del dato del 1999. La cessione della partecipazione nella Cablecom genererà nel 2000 utili straordinari per circa 1,35 miliardi di franchi. L'operatore prevede inoltre di vendere parte dei suoi immobili.



Swisscom ha anche reso noto che intende trasformare a inizio maggio il fornitore d'accesso a Internet Blue Window in una società anonima. Il provider potrà così ampliare il proprio margine di manovra e accelerare la crescita, indica Swisscom.



Un gruppo di lavoro sta valutando l'entrata in Borsa di Blue Window. La decisione definitiva sul momento e sulle modalità della quotazione non è ancora stata presa.



L'operatore ha anche annunciato che il consiglio di amministrazone ha nominato un nuovo membro della direzione generale. Si tratta del 54enne grigionese Reto Held che dallo scorso dicembre è responsabile della divisione network services & wholesale in sostituzione di Jens Alder, divenuto presidente della direzione generale.



swissinfo e agenzie



foto d'archivio: un esemplare della nuova generazione di telefoni cellulari, dotati del sistema WAP (wireless application protocoll), che permette di collegarsi con Internet.



