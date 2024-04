Swisscom rinnova collaborazione con Ericsson, obiettivo efficienza

(Keystone-ATS) Swisscom rinnova per un ulteriore triennio la sua collaborazione strategica con Ericsson: la multinazionale svedese continuerà quindi a fornire all’operatore elvetico l’hardware e il software impiegati per la rete telecom.

Il partenariato fra le due aziende è stato avviato nel 2015 e si è rivelato di successo, sostiene in un comunicato odierno l’impresa controllata al 51% dalla Confederazione. Questo è testimoniato dalla lunga serie di primi posti per Swisscom nei test delle reti mobili condotti da importanti riviste specializzate. Per l’ulteriore potenziamento dell’infrastruttura l’impresa elvetica ha quindi scelto la continuità. L’obiettivo è potenziare l’automazione e lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale, con un maggiore focus sull’innovazione.

Swisscom vuole però offrire ai suoi clienti non solo la migliore rete in Svizzera, ma anche la più sostenibile: scopo della collaborazione sarà quindi anche di avere una delle infrastrutture più efficienti al mondo. Si tratterà di ridurre il consumo energetico degli impianti di telefonia mobile – già oggi alimentati al 100% con energia rinnovabile – in modo intelligente e innovativo. Swisscom sostiene anche di contribuire, con la sua rete, alla competitività dell’economia nazionale e alla digitalizzazione del paese.