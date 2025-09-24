The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Swissmechanic: “dazi di Trump stanno avendo impatto su nostre PMI”

impiegato di mikron al lavoro
I dazi del 39% imposti dall'amministrazione statunitense stanno impattando gli affari elvetici. Keystone-SDA

I dazi doganali americani stanno già avendo un impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) elvetiche attive nell'industria delle macchine, elettrotecnica e metallurgica (MEM).

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) È quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto di ricerca BAK Economics su mandato dell’associazione di categoria di Swissmechanic.

Il 45% delle aziende interpellate riferisce di un peggioramento della situazione degli ordinativi. Tre società sui quattro dipendono inoltre direttamente o indirettamente dal mercato statunitense. Le ditte comunque reagiscono, puntando particolarmente sull’apertura di nuovi mercati (27%), sulla riduzione dei costi (23%) e sul lavoro ridotto (23%).

“La situazione è grave, ma non disperata”, afferma il direttore di Swissmechanic Erich Sannemann, citato nella nota. “Le nostre aziende hanno già dimostrato in crisi precedenti che, con pragmatismo e spirito innovativo, riescono rimanere competitive anche quando si trovano sotto pressione”. L’innovazione dei prodotti e l’apertura di nuovi mercati, insieme all’aumento dell’efficienza, sono a suo avviso le chiavi per rafforzare la resilienza.

Secondo Swissmechanic anche la politica è però chiamata ad agire. Oltre all’indennità di lavoro ridotto, uno strumento collaudato in caso di crisi, servono anche un migliore accesso ai mercati, l’eliminazione degli ostacoli normativi, nonché investimenti nella formazione e nell’innovazione.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
4 Mi piace
36 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
37 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR