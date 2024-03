Swissmedic mette in guardia contro medicamento dimagrante illegale

(Keystone-ATS) L’autorità svizzera di omologazione e controllo dei medicamenti Swissmedic mette in guardia la popolazione dall’uso dal preparato iniettabile “Lemon Bottle”. Acquistabile su internet, la soluzione lipolitica è gettonata a causa delle sue proprietà dimagranti.

In un comunicato diffuso oggi, Swissmedic dichiara che il medicamento non è commerciabile nella Confederazione e non può essere venduto né utilizzato, poiché non omologato in Svizzera. Inoltre, non è stato scientificamente provato un effetto medico. Nei campioni di “Lemon Bottle” prelevati da diverse fonti, Swissmedic non è inoltre riuscita a rilevare nel proprio laboratorio nessuno degli ingredienti dichiarati.

Recentemente, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici ha ricevuto un numero crescente di richieste di informazioni sul prodotto, che su internet e sulle reti sociali viene pubblicizzato per eliminare il grasso “nelle aree problematiche”, si legge nella nota odierna. Stando alle informazioni presenti sulla confezione e sulle varie pagine web, il preparato conterrebbe, oltre a una serie di ingredienti naturali, soprattutto bromelina (insieme di enzimi generalmente ricavati dall’ananas), lecitina (presente nei tessuti animali e vegetali) e riboflavina (vitamina B).

Il laboratorio ufficiale di Swissmedic ha analizzato alcuni campioni di prodotti e ha constatato che gli ingredienti non sono conformi a quanto dichiarato e anzi, variano notevolmente a seconda della confezione. Per esempio, in un campione è stata trovata solo la caffeina, mentre in un altro non è stato possibile rilevare la presenza degli ingredienti elencati dal produttore. In molti casi si tratta quindi di falsificazioni.

Le preparazioni iniettabili sono soggette alla legge sugli agenti terapeutici, indipendentemente dalla profondità sottocutanea con il quale vengono somministrate, e non possono essere commercializzate come cosmetici. Proprio a causa della forma di somministrazione e degli ingredienti presenti, gli esperti (Ufficio federale della sanità pubblica, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Associazione dei farmacisti cantonali, Associazione dei chimici cantonali svizzeri nonché la stessa Swissmedic) classificano “Lemon Bottle” come medicamento. Sia la distribuzione che la dispensazione e l’applicazione di questo preparato sono quindi soggette alle disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici.