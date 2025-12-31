The Swiss voice in the world since 1935
Sydney festeggia 2026, ma osserva minuto silenzio per vittime Bondi

Keystone-SDA

Sydney in Australia celebra l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolare lancio di fuochi d'artificio ma a pochi giorni dalla strage di Bondi Beach nelle celebrazioni c'è stato un momento per la riflessione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Alle 23:00 ora locale (le 13 in Svizzera), il porto della città è infatti rimasto in silenzio per un minuto, con la folla che teneva accese delle luci per ricordare le vittime di Bondi. E una menorah ebraica è stata proiettata sui piloni dell’Harbour Bridge. Lo riporta la Bbc.

Ma dopo l’attacco antisemita in cui sono state uccise 15 persone, per le strade di della principale città australiana si è svolta quella che Chris Minns, premier dello Stato del Nuovo Galles del Sud, ha definito una “operazione di polizia di tipo diverso”, con la partecipazione di agenti pesantemente armati, schierati a garantire la sicurezza delle persone.

Il primo ministro Anthony Albanese, nel suo discorso di Capodanno, ha riconosciuto la difficoltà di festeggiare. La gioia solitamente provata all’inizio del nuovo anno è stata attenuata dalla tristezza del vecchio, ha detto, aggiungendo che la risposta agli eventi del 14 dicembre ha anche mostrato il meglio dello spirito australiano, nel senso di coraggio e compassione.

