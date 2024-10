Sygnum apre succursale a Lugano

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) La criptobanca zurighese Sygnum apre una succursale a Lugano in modo da servire la clientela ticinese e rafforzare la collaborazione con la Città e la piazza finanziaria cripto nella regione.

Grazie al suo sostegno agli asset digitali quest’ultima rappresenta un importante centro per le innovazioni attorno al Bitcoin, viene affermato in un comunicato diffuso oggi.

Con il suo “Plan B” – con B che sta per Bitcoin – la Città di Lugano ha avviato un’iniziativa per promuovere la tecnologia blockchain. Dal dicembre scorso gli abitanti possono ad esempio saldare tutte le fatture emesse dall’amministrazione comunale anche in Bitcoin, Tether e LVGA , incluse le imposte. Anche oltre 400 negozi accettano queste criptovalute.

Nella sua nota Sygnum annuncia anche il lancio della sua iniziativa “Bitcon@Sygnum” in concomitanza con il “Plan B-Forum” di Lugano in programma domani e sabato. Con tale iniziativa la criptobanca vuole rafforzare i partenariati e promuovere nuovi prodotti basati sulla tecnologia blockchain.