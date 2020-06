Syngenta, la sede rimarrà in Svizzera

Buone nuove per il fisco renano. KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS sda-ats

Il gruppo agrochimico basilese Syngenta rimane fedele alla piazza economica elvetica anche dopo il riposizionamento operato dal nuovo proprietario, il colosso statale cinese ChemChina.

Il nuovo conglomerato, che comprende anche la società israeliana Adama e le attività agricole della cinese Sinochem, manterrà la sede nella Confederazione.

L'entità sarà diretta come finora dal presidente della direzione Erik Fyrwald, mentre il responsabile delle finanze sarà l'attuale Ceo di Adama Chen Lichtenstein, si legge in un comunicato odierno. Nelle sue nuove vesti il gruppo Syngenta può contare su 48'000 dipendenti in oltre 100 paesi.

Interpellata dall'agenzia Awp, la società fa anche sapere che vengono mantenuti i piani relativi a uno sbarco in borsa entro il 2022. La quotazione principale avverrà a Shanghai: una secondaria a Zurigo potrebbe essere possibile in un secondo tempo.

Syngenta è stata rilevata nel 2017 da ChemChina per 43 miliardi di dollari.