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SZ: 20enne cade sul Kleiner Mythen, morta

Keystone-SDA

Una 20enne ha perso la vita ieri sera in un incidente di montagna sul Kleiner Mythen, nel cantone di Svitto.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Durante la salita verso la vetta principale, la giovane è precipitata nel vuoto per cause non ancora chiarite, ha comunicato oggi la polizia cantonale svittese.

La vittima è stata localizzata e in seguito recuperata da un elicottero in un terreno impervio. La 20enne era una escursionista esperta, precisa la nota. La polizia cantonale svittese e la procura hanno avviato un’indagine per determinare l’esatta dinamica dell’incidente.

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