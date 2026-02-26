The Swiss voice in the world since 1935
SZ: Alpamare, riaperti dieci scivoli su dodici

Keystone-SDA

Dieci dei dodici scivoli del parco acquatico Alpamare sono stati riaperti oggi dopo quasi quattro settimane di chiusura. La sospensione era stata imposta il 30 gennaio dal comune di Freienbach (SZ) per motivi di sicurezza.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo il parco acquatico, la chiusura riguardava l’accesso agli scivoli, non gli scivoli stessi. Questi ultimi sarebbero in “perfette condizioni”, si legge in un comunicato.

Secondo quanto indicato da Alpamare, gli accertamenti hanno messo in evidenza che la stabilità portante dei soffitti non è compromessa e che il passaggio in sicurezza verso gli scivoli può essere garantito con misure semplici.

Da parte loro, le autorità comunali hanno dichiarato di aver constatato che i segni di usura riscontrati sono limitati a un’area chiaramente delimitata. Il gestore del parco acquatico ha attuato o avviato le misure necessarie, viene precisato.

