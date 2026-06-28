SZ: automobilista causa incidente a Einsiedeln e poi fugge

Keystone-SDA

Condividi

Un automobilista di 35 anni è fuggito questa mattina a Einsiedeln (SZ) dopo aver causato un incidente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Stando a una nota odierna della polizia cantonale svittese, il conducente non si è occupato dei danni provocati alla facciata di una casa e ha proseguito la sua corsa, sottraendosi pure a un controllo delle forze dell’ordine.

La pattuglia di polizia ha quindi avviato l’inseguimento, ma l’automobilista ha ignorato tutti i segnali di stop, accelerando fortemente la sua corsa, che si è infine conclusa quando la sua auto non ha potuto proseguire su una strada sterrata.

Al 35enne è stata ritirata la patente e verrà denunciato alla procura per diverse violazioni della legge sulla circolazione stradale. La polizia cantonale sta conducendo ulteriori indagini.