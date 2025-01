SZ: donna intrappolata in auto, ferita e trasportata all’ospedale

Una 62enne è rimasta intrappolata nella sua auto in seguito a uno scontro tra due vetture avvenuto questo pomeriggio a Reichenburg (SZ).

(Keystone-ATS) Stando a una nota della polizia svittese, la donna ha riportato ferite, la cui entità non è stata precisata, e ha dovuto essere trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Le persone a bordo dell’altra vettura sono uscite indenni dall’incidente.

Una 28enne stava viaggiando in auto con i suoi due figli in direzione di Reichenburg, quando – per ragioni che un’inchiesta dovrà stabilire – ha invaso la corsia opposta, ha indicato oggi la polizia cantonale. Ne è scaturita una collisione con la vettura guidata dalla donna di 62 anni.

Mentre la 28enne e i suoi figli sono rimasti illesi, la 62enne ha potuto essere estratta dal suo veicolo solo grazie all’intervento dei pompieri, viene ancora precisato. Stando alla polizia, la strada è rimasta chiusa per oltre due ore. Entrambi i veicoli sono stati completamente distrutti.