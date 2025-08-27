The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
SZ: incidente fra barche provoca due morti

Keystone-SDA

In un grave scontro fra due barche avvenuto ieri era sul Lago di Zurigo, nei confini del Canton Svitto, due persone sono rimaste uccise. Si registrano anche quattro feriti leggeri.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto attorno alle 22:00, ha reso noto oggi la polizia cantonale svittese. Un 46enne, assieme a due passeggeri, stava procedendo con la sua imbarcazione in direzione Altendorf (SZ), quando si è verificato lo scontro con un’altra barca, su cui si trovavano sette persone.

Le vittime sono un uomo di 36 anni e una donna non ancora identificata. Entrambi si trovavano sulla seconda imbarcazione e sono deceduti sul luogo dell’incidente. I feriti sono stati portati in ospedale per controlli.

Le autorità del Canton Svitto hanno aperto un’indagine sull’episodio.

