The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

SZ: Rega recupera due ladri dallo Stoos

Keystone-SDA

Martedì sera la Rega è intervenuta per recuperare due uomini dal pendio sovrastante la stazione a valle della funivia dello Stoos (SZ). I due sono sospettati di aver compiuto un furto in un negozio d'armi a Muotathal (SZ) la sera precedente.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Come riporta in un comunicato odierno la polizia cantonale svittese, verso le 18.15 gli impiegati della funivia hanno sentito delle grida d’aiuto provenire dal ripido terreno sopra la stazione Schlattli e hanno quindi avvertito la polizia cantonale svittese e la Rega. Quest’ultima ha recuperato i due con l’ausilio del verricello.

Uno dei due è stato trasportato in un ospedale fuori cantone con delle “ferite imprecisate”. Secondo quanto riferito dalle forze dell’ordine, la sua identità è ancora da chiarire.

Il suo compagno, rimasto illeso, è un 25enne bosniaco residente in Francia che soggiornava illegalmente in Svizzera. Contro di lui è stato emesso un decreto d’espulsione dal Paese.

Attualmente entrambe gli uomini si trovano sotto detenzione, in quanto la polizia e la procura cantonale vogliono capire se i due, oltre al presunto furto, abbiano commesso ulteriori reati.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR