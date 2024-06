TAF: abbattimento lupi, nessun diritto ricorso contro UFAM

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) Le organizzazioni ambientaliste non possono ricorrere contro l’approvazione, da parte della Confederazione, dell’abbattimento di lupi.

In una sentenza pubblicata oggi, il Tribunale amministrativo federale (TAF) sostiene che possono contestare solo decisioni in questo senso prese dai Cantoni.

La corte non è pertanto entrata nel merito di due ricorsi di Pro Natura, WWF e BirdLife contro le autorizzazioni, concesse lo scorso novembre dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), di abbattimento di alcuni lupi e branchi di lupi rispettivamente nei Grigioni e in Vallese.

Secondo il TAF, la regolazione dei branchi di questo predatore può essere ordinata o revocata solo con una decisione cantonale. Se il via libera dell’UFAM potesse essere contestato anche dal TAF, si duplicherebbero le vie legali, creando incertezza giuridica. Le autorità cantonali offrono le garanzie necessarie, puntualizza il TAF.

Le tre organizzazioni sostenevano che le uccisioni non dovrebbero essere possibili senza il via libera della Confederazione. A loro avviso la decisione finale sarebbe pertanto di competenza dell’UFAM e non dei Cantoni.

Secondo loro, nel caso del Vallese l’UFAM avrebbe esaminato solo molto superficialmente la domanda di autorizzazione presentatagli, che era palesemente insufficiente. In questo modo, avevano aggiunto, l’UFAM ha “violato gravemente il suo dovere di esame”.

Per quanto riguarda i Grigioni, le organizzazioni ritenevano che se l’UFAM avesse studiato seriamente i documenti presentati, avrebbe visto le carenze nella domanda (del Cantone) e l’avrebbe respinta.

La sentenza può essere impugnata davanti al Tribunale federale (TF).

(Sentenza A-6831/2023 del 17.7.2024)