TAF: Sunrise deve rendere disponibile funzione tv per non udenti

Keystone-SDA

Sunrise è tenuta a includere nella propria offerta televisiva una funzione interattiva aggiuntiva per le persone con disabilità sensoriali. Lo ha stabilito il Tribunale amministrativo federale (TAF).

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(Keystone-ATS) In una sentenza pubblicata oggi, il TAF ha accolto un ricorso presentato dalla Federazione svizzera dei sordi (SGB-FSS) e dalla Società svizzera di radiotelevisione (SSR-SRG). La decisione non è però definitiva e può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

I due ricorrenti avevano presentato denuncia all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) perché Sunrise non trasmetteva la cosiddetta componente TV Hybrid Broadcast Broadband (Hbb) della SSR. L’UFCOM ha tuttavia negato l’esistenza di un obbligo a carico di Sunrise.

Più di semplici sottotitoli

La componente Hbb-TV è uno standard internazionale che consente di abbinare ai programmi televisivi classici servizi aggiuntivi. Quelli della SSR comprendono, tra l’altro, servizi per persone con disabilità sensoriali.

Secondo la Federazione dei sordi, la componente Hbb-TV offre vantaggi che vanno oltre i tradizionali sottotitoli e le offerte in lingua dei segni. Una parte del pubblico con disabilità uditiva può quindi seguire le trasmissioni solo grazie a queste possibilità.