Taipei, le navi cinesi si ritirano dalle vicinanze di Taiwan

Keystone-SDA

Le navi da guerra e le navi della guardia costiera cinesi schierate questa settimana intorno a Taiwan per esercitazioni militari su larga scala si stanno ritirando dalle sue vicinanze, ha dichiarato oggi la guardia costiera dell'isola.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Le navi da guerra e le navi della guardia costiera si stanno ritirando, ma alcune rimangono ancora al di fuori della linea delle 24 miglia nautiche”, ha dichiarato all’AFP Hsieh Ching-chin, vicedirettore generale della guardia costiera taiwanese, aggiungendo che le manovre “dovrebbero essere completate”.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

