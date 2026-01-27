The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Tamedia si riorganizza, divide la stampa dal digitale e punta su IA

Keystone-SDA

Tamedia avvia una profonda riorganizzazione, puntando tutto sulla separazione tra digitale e carta stampata, come pure sull'intelligenza artificiale.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La ristrutturazione annunciata oggi dalla società editoriale zurighese comporterà un taglio di 25-30 posti di lavoro a tempo pieno che sarà accompagnato da un piano sociale per i dipendenti interessati.

A partire dal primo marzo 2026, l’azienda verrà suddivisa in due unità distinte: “Premium Digital” e “Premium Print & E-Paper”. L’obiettivo dichiarato è creare “la migliore offerta a pagamento della Svizzera” e potenziare il giornalismo di qualità. Contemporaneamente, tutte le attività legate all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale confluiranno in una nuova unità centrale “AI & Data”, direttamente dipendente dalla CEO Jessica Peppel-Schulz.

“L’utilizzo dei media e il mercato pubblicitario hanno subito profondi cambiamenti”, commenta la presidente della direzione, citata in un comunicato. “È necessario accettare questa realtà e adeguarsi di conseguenza”. Sono passi dolorosi, ma necessari, argomenta la 56enne dirigente tedesca: si tratta di dare un futuro al giornalismo e alla società.

Tamedia trae le sue origini dal quotidiano zurighese Tages-Anzeiger (TA), fondato nel 1893. In seguito a tutta una serie di concentrazioni oggi l’azienda controlla fra l’altro anche Basler Zeitung, Berner Zeitung, Der Bund, Finanz und Wirtschaft, SonntagsZeitung, Schweizer Familie, Le Matin Dimanche, 24 heures e Tribune de Genève. L’organico è di 1300 dipendenti. Tamedia fa a sua volta capo a TX Group, a cui appartiene il portale 20 Minuten (presente anche in Romandia e Ticino), la società di pubblicità Goldbach e – per la maggioranza – SMG Swiss Marketplace Group, azienda specializzata nelle piattaforme di annunci.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR