Tanzania: elicottero si schianta sul Kilimangiaro, 5 morti

Keystone-SDA

Un elicottero si è schiantato sul Kilimangiaro in Tanzania, il bilancio è di 5 morti: lo annunciano le autorità, precisando che tra le vittime ci sono anche due turisti.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’Autorità per l’aviazione civile della Tanzania, scrivono i media locali, ha confermato che l’incidente è avvenuto ieri nei pressi del campo di Barafu.

Tra le vittime ci sono una guida, un medico, il pilota e due turisti stranieri i cui nomi e nazionalità non sono stati resi noti.

Il Kilimangiaro rappresenta una delle Sette cime del pianeta ed è la vetta più alta dell’Africa. Si trova a quasi 6’000 metri sul livello del mare e attrae una media di 50’000 turisti all’anno.

Oltre ad essere il monte più alto del continente africano è anche uno dei vulcani più alti del pianeta.