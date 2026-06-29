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Tariffe elettricità dovrebbero diminuire nuovamente nel 2027

Tariffe elettricità dovrebbero diminuire nuovamente nel 2027
Bollette della luce più leggere dal 2027 Keystone-SDA

Le tariffe dell'elettricità dovrebbero diminuire nel 2027 in Svizzera. Un sondaggio condotto dall'Associazione delle aziende elettriche svizzere (AES) indica un'ulteriore riduzione dei prezzi grazie a condizioni di approvvigionamento più favorevoli.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Il conflitto in Medio Oriente ha avuto un impatto limitato. “Nonostante l’aumento dei prezzi dall’inizio della guerra in Iran, finora ciò non ha avuto alcuna incidenza sulle tariffe”, scrive l’AES oggi in un comunicato. Le strategie di approvvigionamento a lungo termine hanno un effetto stabilizzante, anche in un contesto geopolitico teso.

Dall’entrata in vigore della legge sull’elettricità, un numero maggiore di aziende di approvvigionamento energetico acquista elettricità sul mercato a lungo termine, vale a dire con due o tre anni di anticipo. L’approvvigionamento a breve termine ha perso importanza. Inoltre, i prezzi sui mercati all’ingrosso dell’elettricità sono diminuiti.

Riduzione fino al 7%

Secondo l’AES, all’indagine hanno partecipato 75 aziende energetiche. Tra i 35 fornitori che hanno già comunicato dati concreti, le tariffe destinate alle economie domestiche diminuiscono in media dal 3 al 6%. Per i clienti professionali, la riduzione è compresa tra il 4 e il 7%.

I circa 580 fornitori dovranno fissare le loro tariffe definitive per il 2027 entro la fine di agosto. La Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) le pubblicherà all’inizio di settembre.

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