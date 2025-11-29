Task force contro bande criminali provenienti dalla Francia

Keystone-SDA

La Confederazione sostiene le forze di polizia cantonali nella lotta contro le bande criminali: i furti di armi e auto commessi da gang provenienti dalla Francia sono in aumento e, secondo Fedpol, sono già responsabili di quasi 180 furti con scasso.

(Keystone-ATS) Le autorità stanno pianificando di unire le forze: le polizie cantonali si stanno occupando degli interventi e delle indagini, mentre l’Ufficio federale di polizia (Fedpol) sta coordinando i casi di furto di armi e di auto nell’ambito di task force appena create, ha indicato oggi Fedpol a Keystone-ATS.

Per ragioni tattiche, non ha tuttavia precisato chi fa parte delle task force: “Siamo solo all’inizio del fenomeno”, ha aggiunto Fedpol, che afferma di lavorare “duramente” per combattere i gruppi criminali.

Nella maggior parte dei casi si tratta di francesi di origine nordafricana e minorenni, ha dichiarato ieri sera alla SRF una portavoce della polizia cantonale di Argovia.

Vengono reclutati tramite i social media e arrivano in Svizzera con i mezzi pubblici, ricevono istruzioni sui luoghi da scassinare tramite Snapchat, prima di fuggire rapidamente dal Paese al volante di auto di lusso rubate.

Diverse forze di polizia cantonali hanno rivolto raccomandazioni ai proprietari di garage: non lasciate i veicoli di valore all’esterno, conservate le chiavi in un locale sicuro separato dallo spazio espositivo e dalle officine e installate sistemi di sorveglianza.