Tass, “prosegue anche oggi colloquio tra Putin e Lukashenko”

Keystone-SDA

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Il presidente russo Vladimir Putin ha continuato oggi il suo colloquio con l'omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, presso la sua residenza a Valdai, come confermato all'agenzia Tass dal portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

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(Keystone-ATS) “Posso confermare – afferma Peskov – che, effettivamente, il presidente Putin e il presidente Lukashenko hanno continuato oggi il loro colloquio presso la residenza presidenziale russa a Valdai”.

Lukashenko è arrivato ieri in Russia per una visita di lavoro. Secondo Peskov, i due leader hanno discusso dello sviluppo dello Stato dell’Unione, della cooperazione commerciale ed economica, dell’attuazione di progetti economici congiunti e di questioni relative alla sicurezza regionale.