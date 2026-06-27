The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Tass, “prosegue anche oggi colloquio tra Putin e Lukashenko”

Keystone-SDA

Il presidente russo Vladimir Putin ha continuato oggi il suo colloquio con l'omologo bielorusso, Alexander Lukashenko, presso la sua residenza a Valdai, come confermato all'agenzia Tass dal portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Posso confermare – afferma Peskov – che, effettivamente, il presidente Putin e il presidente Lukashenko hanno continuato oggi il loro colloquio presso la residenza presidenziale russa a Valdai”.

Lukashenko è arrivato ieri in Russia per una visita di lavoro. Secondo Peskov, i due leader hanno discusso dello sviluppo dello Stato dell’Unione, della cooperazione commerciale ed economica, dell’attuazione di progetti economici congiunti e di questioni relative alla sicurezza regionale.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR