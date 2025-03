Tasso povertà stabile nel 2023, aumentano arretrati di pagamento

Keystone-SDA

In Svizzera, il tasso di povertà è rimasto stabile nel 2023, all'8,1%. Il fenomeno colpisce le persone che vivono da sole o in famiglie monoparentali con figli minorenni o nelle quali nessuno lavora, nonché le persone che non hanno una formazione post-obbligatoria.

(Keystone-ATS) È quanto emerge dall’indagine annuale sui redditi e sulle condizioni di vita dell’Ufficio federale di statistica (UST). Dai dati risulta pure in aumento la quota di popolazione che ha arretrati di pagamento.

Il tasso di povertà è rimasto pressoché invariato rispetto al 2022 (8,2%). Tra la popolazione occupata tale quota è stata del 4,4% (176’000 persone), superiore a quella degli anni precedenti (2022: 3,8%; 2021: 4,2%), ha precisato l’UST.

La soglia di povertà è calcolata sulla base delle direttive della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS). Nel 2023, ammontava a una media di 2’315 franchi al mese per una persona sola e di 4’051 franchi per due adulti che vivono con due figli.

Nell’anno in rassegna, il 6,3% della popolazione aveva inoltre accumulato almeno due tipi di arretrati di pagamento. Si tratta di fatture che non hanno potuto essere pagate in tempo negli ultimi dodici mesi per motivi finanziari.