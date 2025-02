Taylor Swift Global Recording Artist più venduta dell’anno

Anche quest'anno Taylor Swift viene incoronata da IFPI, l'organizzazione che rappresenta l'industria discografica in tutto il mondo, come Global Recording Artist del 2024: si tratta della quinta volta in assoluto, e del suo terzo anno consecutivo.

(Keystone-ATS) In un anno da record per la superstar del pop, il 2024 l’ha vista anche aggiudicarsi altri quattro importanti premi IFPI – Global Album Chart, Global Vinyl Album Chart, Global Streaming Album Chart e Global Album Sales Chart – grazie all’enorme successo del suo undicesimo album in studio The tortured poets department, uscito nell’aprile 2024.

Il suo The Eras Tour da record ha aumentato il consumo dei fan del suo intero catalogo sulle piattaforme di streaming in tutto il mondo. Questo fenomeno è stato dimostrato dal ritorno dei suoi album precedenti 1989 (Taylor’s Version) (2023), Midnights (2022), folklore (2020), evermore (2020) e Lover (2019), tutti finiti nella Top 20 della IFPI Global Vinyl Album Chart 2024: un’incredibile testimonianza del fandom dell’artista e della duratura popolarità del suo catalogo.

È stato anche un anno incredibile per gli artisti emergenti nelle classifiche globali IFPI: Zach Bryan e Sabrina Carpenter hanno fatto la loro prima apparizione nella Top 10 della Global Recording Artist Chart, mentre nella Global Streaming Album Chart sono apparsi per la prima volta Noah Kahan, Benson Boone, Chappell Roan e Teddy Swims. Inoltre, le varie classifiche globali degli album hanno dimostrato la leadership del K-Pop e una crescente popolarità del genere country, riflessa nelle apparizioni in classifica di Morgan Wallen, Beyoncé, Post Malone e Zach Bryan.

La classifica globale degli album in vinile è un’affascinante istantanea dei cambiamenti demografici degli amanti del formato, continuando ad alimentare il trend verso album appena usciti e artisti di prima linea significativamente femminili (HIT ME HARD AND SOFT di Billie Eilish, The Rise and Fall of a Midwest Princess di Chappell Roan e BRAT di Charli XCX).