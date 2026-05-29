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TCS: scende leggermente il prezzo del carburante

Keystone-SDA

Dopo il lungo fine settimana di Pentecoste è tornato a scendere, anche se solo leggermente, il prezzo del carburante in Svizzera.

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(Keystone-ATS) Secondo i dati raccolti dal Touring Club Svizzero (TCS), il prezzo medio attuale per un litro di benzina senza piombo 95 è di 1,91 franchi e per un litro di senza piombo 98 di 2,02 franchi. Una settimana fa il litro di entrambe le qualità di benzina costava ancora 2 centesimi in più. Anche il litro di diesel è diventato più economico di 2 centesimi, attestandosi a 2,12 franchi.

Alla fine di febbraio – quindi prima dell’inizio del conflitto in Iran – secondo il TCS i prezzi medi erano ancora di 1,67 franchi per il senza piombo 95, 1,78 franchi per il senza piombo 98 e 1,79 franchi per il diesel. La benzina costa quindi ormai circa il 15% in più, mentre il diesel circa il 20% in più.

I prezzi del petrolio scendono

Il prezzo di un barile di petrolio Brent era stamattina di poco inferiore ai 91 dollari, circa 8 dollari in meno rispetto all’inizio della settimana. A causa del conflitto in Medio Oriente e del blocco dello Stretto di Hormuz, importante per il trasporto energetico, il prezzo era temporaneamente salito da circa 70 dollari fino a 126 dollari.

Sebbene nel corso della settimana si siano verificati nuovi attacchi contro e dall’Iran, ieri sera sono emerse notizie su una possibile proroga del cessate il fuoco tra i due Stati, che tuttavia necessita ancora dell’approvazione del presidente degli Stati Uniti. La speranza di un accordo sta facendo scendere i prezzi del petrolio.

Per quanto riguarda i prezzi dei carburanti, gli economisti parlano spesso dell’effetto “Rocket and Feather”. Ciò significa che in una crisi i prezzi salgono come un razzo, mentre la loro diminuzione arriva al consumatore finale solo con ritardo, come una piuma che cade lentamente.

Il TCS pubblica a intervalli irregolari stime sui prezzi attuali della benzina e del diesel in Svizzera. Queste si basano su informazioni provenienti da diverse fonti e campioni. I prezzi effettivi possono variare a seconda della regione e della stazione di servizio.

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