The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Teheran, ‘Usa non pronti per riprendere i dialoghi sul nucleare’

Keystone-SDA

L'Iran "non ha inviato alcun messaggio agli Stati Uniti per chiedere la ripresa dei dialoghi sul nucleare", poiché "Washington considera i negoziati una sorta di imposizione e al momento non è pronta per nessun dialogo".

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo russo, Serghei Lavrov, a Mosca.

“Tuttavia, se gli americani cambieranno approccio e saranno in disposizione di condurre dei veri negoziati, lo terremo in conto”, ha aggiunto Araghchi, ripreso dall’Irna.

Da parte sua, Lavrov ha affermato che Iran e Russia mantengono consultazioni “strette” sulle questioni regionali. “Mosca sostiene il diritto di Teheran all’arricchimento dell’uranio”, ha sottolineato il ministro russo, aggiungendo che i due Paesi “credono nel multilateralismo, che è stato ignorato dall’Occidente, e lavoreranno insieme per annullare l’impatto delle sanzioni imposte” a entrambi.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR